https://ria.ru/20241123/poisk-1985335777.html

РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области

РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024

РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области

Российский Красный крест с августа получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян, установлена судьба 1253 человек, сообщили в Telegram-канале РКК. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:38

2024-11-23T12:38

2024-11-23T17:52

специальная военная операция на украине

курская область

красный крест

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский Красный крест с августа получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян, установлена судьба 1253 человек, сообщили в Telegram-канале РКК. "С августа РКК получил более 6000 заявок на розыск пропавших (жителей Курской области - ред.), включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек. Работа продолжается", - сообщили в РКК.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

россия

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Ольга Фомченкова

курская область, красный крест, россия, происшествия