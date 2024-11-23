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РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 23.11.2024 (обновлено: 17:52 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/poisk-1985335777.html
РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области
РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области
Российский Красный крест с августа получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян, установлена судьба 1253 человек, сообщили в Telegram-канале РКК. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:38
2024-11-23T17:52
специальная военная операция на украине
курская область
красный крест
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский Красный крест с августа получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян, установлена судьба 1253 человек, сообщили в Telegram-канале РКК. "С августа РКК получил более 6000 заявок на розыск пропавших (жителей Курской области - ред.), включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек. Работа продолжается", - сообщили в РКК.
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курская область, красный крест, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Красный Крест, Россия, Происшествия
РКК получил шесть тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области

Российский Красный Крест узнал о судьбе 1253 пропавших жителей Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в Курской области
Разрушенный дом в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенный дом в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский Красный крест с августа получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян, установлена судьба 1253 человек, сообщили в Telegram-канале РКК.
"С августа РКК получил более 6000 заявок на розыск пропавших (жителей Курской области - ред.), включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек. Работа продолжается", - сообщили в РКК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКрасный КрестРоссияПроисшествия
 
 
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