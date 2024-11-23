https://ria.ru/20241123/petrozavodsk-1985320659.html
В Петрозаводске маршрутка въехала в столб, пострадали дети
В Петрозаводске маршрутка въехала в столб, пострадали дети - РИА Новости, 23.11.2024
В Петрозаводске маршрутка въехала в столб, пострадали дети
Маршрутка въехала в столб в Петрозаводске, пострадали две несовершеннолетние девочки, их госпитализировали, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:03
2024-11-23T10:03
2024-11-23T10:06
происшествия
россия
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Маршрутка въехала в столб в Петрозаводске, пострадали две несовершеннолетние девочки, их госпитализировали, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Карелии сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. В Петрозаводске маршрутный автобус въехал в столб. В ДТП пострадали девочки 10 и 14 лет. Их госпитализировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работали 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петрозаводске маршрутка въехала в столб, пострадали дети
В Петрозаводске маршрутка въехала в столб, пострадали две девочки 10 и 14 лет