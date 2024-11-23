https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:02
2024-11-23T16:02
2024-11-23T16:02
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 15.38 мск, через 18 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20241122/opasnost-1985235164.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности