https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:02

2024-11-23T16:02

2024-11-23T16:02

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 15.38 мск, через 18 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20241122/opasnost-1985235164.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия