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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
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16:02 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/otmena-1985356152.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:02
2024-11-23T16:02
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 15.38 мск, через 18 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 15.38 мск, через 18 минут угрозу отменили.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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