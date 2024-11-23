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"Орешник" показал, что санкции не навредили ВПК России, считает эксперт - РИА Новости, 23.11.2024
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02:17 23.11.2024 (обновлено: 02:47 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985303677.html
"Орешник" показал, что санкции не навредили ВПК России, считает эксперт
"Орешник" показал, что санкции не навредили ВПК России, считает эксперт - РИА Новости, 23.11.2024
"Орешник" показал, что санкции не навредили ВПК России, считает эксперт
Новейшая ракета средней дальности "Орешник" продемонстрировала, что санкции Запада не навредили военной промышленности России, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:17
2024-11-23T02:47
россия
москва
днепропетровск
владимир путин
ракета "орешник"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Новейшая ракета средней дальности "Орешник" продемонстрировала, что санкции Запада не навредили военной промышленности России, сообщил РИА Новости военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес. "Что касается ракеты средней дальности "Орешник ", Москва хочет показать, что санкции и конфликт не затронули ее военную индустрию, что она может производить современные системы", - сказал РИА Новости эксперт. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
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россия, москва, днепропетровск, владимир путин, ракета "орешник"
Россия, Москва, Днепропетровск, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
"Орешник" показал, что санкции не навредили ВПК России, считает эксперт

Военный аналитик Санчес: "Орешник" показал, что санкции не навредили ВПК РФ

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Новейшая ракета средней дальности "Орешник" продемонстрировала, что санкции Запада не навредили военной промышленности России, сообщил РИА Новости военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес.
"Что касается ракеты средней дальности "Орешник ", Москва хочет показать, что санкции и конфликт не затронули ее военную индустрию, что она может производить современные системы", - сказал РИА Новости эксперт.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Вчера, 23:04
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
 
РоссияМоскваДнепропетровскВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
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