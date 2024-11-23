https://ria.ru/20241123/opasnost-1985399235.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.11.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:46
2024-11-23T23:46
2024-11-23T23:47
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html
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липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Артамонов: на территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности