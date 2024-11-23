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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/opasnost-1985394813.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.11.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:33
2024-11-23T22:33
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html
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липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Артамонов: на территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Липецкой области обломки БПЛА упали на проезжую часть, жертв нет
20 октября, 02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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