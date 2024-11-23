https://ria.ru/20241123/moskva-1985611260.html

Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега

Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега - РИА Новости, 25.11.2024

Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-23T12:06

2024-11-23T12:06

2024-11-25T16:04

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За день прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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общество, москва, городское хозяйство москвы