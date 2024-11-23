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Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега - РИА Новости, 25.11.2024
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12:06 23.11.2024 (обновлено: 16:04 25.11.2024)
https://ria.ru/20241123/moskva-1985611260.html
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега - РИА Новости, 25.11.2024
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-23T12:06
2024-11-25T16:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За день прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега

Горслужбы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За день прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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