https://ria.ru/20241123/moskva-1985611260.html
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега - РИА Новости, 25.11.2024
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-23T12:06
2024-11-23T12:06
2024-11-25T16:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_696233dda01010159e982a00d677b807.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За день прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20241121/region-1985063847.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788870_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b86e6a055059f66d72d9a247a9ecd8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Горслужбы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Горслужбы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега