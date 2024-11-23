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Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу - РИА Новости, 25.11.2024
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-23T16:17
2024-11-23T16:17
2024-11-25T16:01
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу. Ранее в столичном комплексе горхозяйства сообщали о том, что в субботу прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу
Специалисты горхозяйства очищают московские дороги и тротуары от снега в субботу
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу.
Ранее в столичном комплексе горхозяйства сообщали о том, что в субботу прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.