https://ria.ru/20241123/moskva-1985610353.html

Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу

Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу - РИА Новости, 25.11.2024

Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-23T16:17

2024-11-23T16:17

2024-11-25T16:01

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу. Ранее в столичном комплексе горхозяйства сообщали о том, что в субботу прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241121/region-1985063847.html

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