Рейтинг@Mail.ru
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:17 23.11.2024 (обновлено: 16:01 25.11.2024)
https://ria.ru/20241123/moskva-1985610353.html
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу - РИА Новости, 25.11.2024
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-23T16:17
2024-11-25T16:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269210_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_e62e10a0199f00233e75376edc6a9109.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу. Ранее в столичном комплексе горхозяйства сообщали о том, что в субботу прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20241121/region-1985063847.html
https://ria.ru/20241120/moskva-1984877022.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269210_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_14451601b15039258eabfe442124a6c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Специалисты горхозяйства Москвы чистят дороги и тротуары от снега в субботу

Специалисты горхозяйства очищают московские дороги и тротуары от снега в субботу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы повсеместно ведут работы по очистке дорог и пешеходных зон от снега в субботу.
Ранее в столичном комплексе горхозяйства сообщали о том, что в субботу прирост свежевыпавшего снега может составить до двух сантиметров.
Трансформаторная подстанция - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Московские энергетики из-за погоды переведены в режим повышенной готовности
21 ноября, 18:00
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.
"Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Посетители на катке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом
20 ноября, 17:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала