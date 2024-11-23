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СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 23.11.2024 (обновлено: 13:01 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/moshenniki-1985337311.html
СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам
СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам - РИА Новости, 23.11.2024
СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам
Количество звонков от мошенников сократилось вдвое после массированного удара российских военных по энергоструктуре Украины, пишет Mash. "После атаки в стране... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:57
2024-11-23T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Количество звонков от мошенников сократилось вдвое после массированного удара российских военных по энергоструктуре Украины, пишет Mash. "После атаки в стране действует график отключения электричества. Когда его нет, "товарищи майоры" и "секретные сотрудники службы безопасности" не могут звонить россиянам", — говорится в публикации. Как сообщало Минобороны, 17 ноября российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам

Mash: в РФ вдвое сократилось число звонков от мошенников после удара по Украине

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Количество звонков от мошенников сократилось вдвое после массированного удара российских военных по энергоструктуре Украины, пишет Mash.

"После атаки в стране действует график отключения электричества. Когда его нет, "товарищи майоры" и "секретные сотрудники службы безопасности" не могут звонить россиянам", — говорится в публикации.
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Как сообщало Минобороны, 17 ноября российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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