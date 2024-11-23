https://ria.ru/20241123/moshenniki-1985337311.html

СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам

СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам - РИА Новости, 23.11.2024

СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам

Количество звонков от мошенников сократилось вдвое после массированного удара российских военных по энергоструктуре Украины, пишет Mash. "После атаки в стране... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:57

2024-11-23T12:57

2024-11-23T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975455593_0:137:949:671_1920x0_80_0_0_0389a0a828672d9443d33f836e1e29c5.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Количество звонков от мошенников сократилось вдвое после массированного удара российских военных по энергоструктуре Украины, пишет Mash. "После атаки в стране действует график отключения электричества. Когда его нет, "товарищи майоры" и "секретные сотрудники службы безопасности" не могут звонить россиянам", — говорится в публикации. Как сообщало Минобороны, 17 ноября российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html

https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия