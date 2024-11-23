СМИ раскрыли, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам
Mash: в РФ вдвое сократилось число звонков от мошенников после удара по Украине
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Количество звонков от мошенников сократилось вдвое после массированного удара российских военных по энергоструктуре Украины, пишет Mash.
"После атаки в стране действует график отключения электричества. Когда его нет, "товарищи майоры" и "секретные сотрудники службы безопасности" не могут звонить россиянам", — говорится в публикации.
"После атаки в стране действует график отключения электричества. Когда его нет, "товарищи майоры" и "секретные сотрудники службы безопасности" не могут звонить россиянам", — говорится в публикации.
Как сообщало Минобороны, 17 ноября российские войска утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины. Кроме того, целью были предприятия, выпускающие продукцию военного назначения. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты удалось поразить.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.