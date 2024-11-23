https://ria.ru/20241123/moshenniki-1985303794.html

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram - РИА Новости, 23.11.2024

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Мошенники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом "Это ты на фото?", прикрепляя файл с вредоносной... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T02:25

2024-11-23T02:25

2024-11-23T06:18

алла храпунова

telegram

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Мошенники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом "Это ты на фото?", прикрепляя файл с вредоносной программой, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК", — рассказала Храпунова. По словам эксперта, при скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. С помощью нее мошенники получают доступ к данным, в том числе в приложениях онлайн-банков. Храпунова особо подчеркнула, что фотографии не могут иметь расширение АРК, в отличие от вредоносного программного обеспечения."Если ситуации с открытками по типу "Доброе утро" были направлены на определенную целевую аудиторию, имеющую соответствующую традицию, то модифицированный заход, эксплуатирующий такую слабость, как любопытство, уже может пополнить ряды жертв более широкими слоями нашего общества, в том числе молодыми ребятами, которые часто пересылают друг другу фотографии и картинки, найденные в интернете", — отметила она. Храпунова посоветовала владельцам гаджетов установить на своих устройствах антивирус, запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото, а также не доверять сообщениям, полученным от неизвестных контактов.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова, telegram