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Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram - РИА Новости, 23.11.2024
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02:25 23.11.2024 (обновлено: 06:18 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/moshenniki-1985303794.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram - РИА Новости, 23.11.2024
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Мошенники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом "Это ты на фото?", прикрепляя файл с вредоносной... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:25
2024-11-23T06:18
алла храпунова
telegram
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Мошенники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом "Это ты на фото?", прикрепляя файл с вредоносной программой, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК", — рассказала Храпунова. По словам эксперта, при скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. С помощью нее мошенники получают доступ к данным, в том числе в приложениях онлайн-банков. Храпунова особо подчеркнула, что фотографии не могут иметь расширение АРК, в отличие от вредоносного программного обеспечения."Если ситуации с открытками по типу "Доброе утро" были направлены на определенную целевую аудиторию, имеющую соответствующую традицию, то модифицированный заход, эксплуатирующий такую слабость, как любопытство, уже может пополнить ряды жертв более широкими слоями нашего общества, в том числе молодыми ребятами, которые часто пересылают друг другу фотографии и картинки, найденные в интернете", — отметила она. Храпунова посоветовала владельцам гаджетов установить на своих устройствах антивирус, запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото, а также не доверять сообщениям, полученным от неизвестных контактов.
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
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алла храпунова, telegram
Алла Храпунова, Telegram
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Мошенники рассылают пользователям вредоносные файлы в сообщениях Telegram

© iStock.com / Sadi MariaОповещение об угрозе на экране смартфона
Оповещение об угрозе на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© iStock.com / Sadi Maria
Оповещение об угрозе на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Мошенники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом "Это ты на фото?", прикрепляя файл с вредоносной программой, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК", — рассказала Храпунова.
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По словам эксперта, при скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. С помощью нее мошенники получают доступ к данным, в том числе в приложениях онлайн-банков. Храпунова особо подчеркнула, что фотографии не могут иметь расширение АРК, в отличие от вредоносного программного обеспечения.
"Если ситуации с открытками по типу "Доброе утро" были направлены на определенную целевую аудиторию, имеющую соответствующую традицию, то модифицированный заход, эксплуатирующий такую слабость, как любопытство, уже может пополнить ряды жертв более широкими слоями нашего общества, в том числе молодыми ребятами, которые часто пересылают друг другу фотографии и картинки, найденные в интернете", — отметила она.
Храпунова посоветовала владельцам гаджетов установить на своих устройствах антивирус, запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото, а также не доверять сообщениям, полученным от неизвестных контактов.
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