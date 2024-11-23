Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 23.11.2024 (обновлено: 17:09 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/mordoviya-1985362253.html
В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром
В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 23.11.2024
В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром
Кровлю детского сада сорвало сильным ветром в Мордовии, детей перевели в другие садики, ремонт должны закончить за 10 дней, заявил глава республики Артем... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:54
2024-11-23T17:09
артем здунов
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985362130_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0d17c88727e9d75270777d86bc1d1b26.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 Ноя - РИА Новости. Кровлю детского сада сорвало сильным ветром в Мордовии, детей перевели в другие садики, ремонт должны закончить за 10 дней, заявил глава республики Артем Здунов. Меры по ликвидации последствий штормового ветра в регионе обсудили на субботнем оперативном совещании у главы региона. Как сообщил глава региона, в 20 населенных пунктах пяти муниципальных районов были зафиксированы нарушения электроснабжения в 1021 подворье. "В посёлке Торбеево сорвало кровлю с детского сада, пострадало 40% покрытия, ребят оперативно перевели в другие детсады. Кровлю временно закрыли, на ремонтные работы выделили из республиканского Резервного фонда 2,6 миллиона рублей", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что строителям поставлена задача провести ремонт в течение 10 дней, чтобы минимизировать неудобства для родителей и детей. Также он сообщил, что в селе Монастырское устранено повреждение на газопроводе и произведена замена силового электрокабеля.
https://ria.ru/20241105/veter-1981973165.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985362130_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7ae6d26f9921ef64e08ec81079be3413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, россия, происшествия
Артем Здунов, Россия, Происшествия
В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром

Глава Мордовии Здунов: в Торбеево кровлю детского сада сорвало сильным ветром

© Фото : Пресс-служба Главы Республики МордовияОперативное совещание по вопросу ликвидации последствий штормового ветра в республике Мордовия. 23 ноября 2024
Оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий штормового ветра в республике Мордовия. 23 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий штормового ветра в республике Мордовия. 23 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 Ноя - РИА Новости. Кровлю детского сада сорвало сильным ветром в Мордовии, детей перевели в другие садики, ремонт должны закончить за 10 дней, заявил глава республики Артем Здунов.
Меры по ликвидации последствий штормового ветра в регионе обсудили на субботнем оперативном совещании у главы региона. Как сообщил глава региона, в 20 населенных пунктах пяти муниципальных районов были зафиксированы нарушения электроснабжения в 1021 подворье.
"В посёлке Торбеево сорвало кровлю с детского сада, пострадало 40% покрытия, ребят оперативно перевели в другие детсады. Кровлю временно закрыли, на ремонтные работы выделили из республиканского Резервного фонда 2,6 миллиона рублей", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что строителям поставлена задача провести ремонт в течение 10 дней, чтобы минимизировать неудобства для родителей и детей.
Также он сообщил, что в селе Монастырское устранено повреждение на газопроводе и произведена замена силового электрокабеля.
Шквалистый ветер и ливень - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Махачкале ветер сорвал часть крыши у школы
5 ноября, 16:37
 
Артем ЗдуновРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала