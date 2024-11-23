https://ria.ru/20241123/mordoviya-1985362253.html

В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром

В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 23.11.2024

В Мордовии кровлю детского сада сорвало сильным ветром

Кровлю детского сада сорвало сильным ветром в Мордовии, детей перевели в другие садики, ремонт должны закончить за 10 дней, заявил глава республики Артем... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:54

2024-11-23T16:54

2024-11-23T17:09

артем здунов

россия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 Ноя - РИА Новости. Кровлю детского сада сорвало сильным ветром в Мордовии, детей перевели в другие садики, ремонт должны закончить за 10 дней, заявил глава республики Артем Здунов. Меры по ликвидации последствий штормового ветра в регионе обсудили на субботнем оперативном совещании у главы региона. Как сообщил глава региона, в 20 населенных пунктах пяти муниципальных районов были зафиксированы нарушения электроснабжения в 1021 подворье. "В посёлке Торбеево сорвало кровлю с детского сада, пострадало 40% покрытия, ребят оперативно перевели в другие детсады. Кровлю временно закрыли, на ремонтные работы выделили из республиканского Резервного фонда 2,6 миллиона рублей", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что строителям поставлена задача провести ремонт в течение 10 дней, чтобы минимизировать неудобства для родителей и детей. Также он сообщил, что в селе Монастырское устранено повреждение на газопроводе и произведена замена силового электрокабеля.

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артем здунов, россия, происшествия