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Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года - РИА Новости, 23.11.2024
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19:58 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/minzdrav-1985381638.html
Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года
Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года - РИА Новости, 23.11.2024
Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года
Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в РФ до 2035 года, чтобы обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:58
2024-11-23T19:58
общество
россия
саранск
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в РФ до 2035 года, чтобы обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко направил приветствие участникам финала Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, который стартовал сегодня в Саранске. "Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить более широкомасштабное обучение населения России навыкам оказания первой помощи. Для этого Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в России до 2035 года", - говорится в приветствии министра, которое опубликовано в Telegram-канале Минздрава. Мурашко отметил, что основная цель этого - снижение и предотвращение смертности от внешних причин и разработка полностью единой системы оказания первой помощи. Разрабатываются также новые порядки оказания первой помощи с более широким перечнем мероприятий, включающим использование лекарственных препаратов, но только лицами, прошедшими специальную подготовку, уточнил министр.
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общество, россия, саранск, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Саранск, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года

Мурашко: Минздрав РФ разрабатывает концепцию развития первой помощи до 2035 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в РФ до 2035 года, чтобы обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко направил приветствие участникам финала Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, который стартовал сегодня в Саранске.
"Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить более широкомасштабное обучение населения России навыкам оказания первой помощи. Для этого Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в России до 2035 года", - говорится в приветствии министра, которое опубликовано в Telegram-канале Минздрава.
Мурашко отметил, что основная цель этого - снижение и предотвращение смертности от внешних причин и разработка полностью единой системы оказания первой помощи. Разрабатываются также новые порядки оказания первой помощи с более широким перечнем мероприятий, включающим использование лекарственных препаратов, но только лицами, прошедшими специальную подготовку, уточнил министр.
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ОбществоРоссияСаранскМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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