https://ria.ru/20241123/minzdrav-1985381638.html

Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года

Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года - РИА Новости, 23.11.2024

Мурашко рассказал о развитии концепции первой помощи в России до 2035 года

Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в РФ до 2035 года, чтобы обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T19:58

2024-11-23T19:58

2024-11-23T19:58

общество

россия

саранск

михаил мурашко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/51/1504695120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15e35e944e73742bbf09d37fd18161f3.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в РФ до 2035 года, чтобы обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко направил приветствие участникам финала Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, который стартовал сегодня в Саранске. "Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить более широкомасштабное обучение населения России навыкам оказания первой помощи. Для этого Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в России до 2035 года", - говорится в приветствии министра, которое опубликовано в Telegram-канале Минздрава. Мурашко отметил, что основная цель этого - снижение и предотвращение смертности от внешних причин и разработка полностью единой системы оказания первой помощи. Разрабатываются также новые порядки оказания первой помощи с более широким перечнем мероприятий, включающим использование лекарственных препаратов, но только лицами, прошедшими специальную подготовку, уточнил министр.

https://ria.ru/20241121/minzdrav--1985075786.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, саранск, михаил мурашко, владимир путин