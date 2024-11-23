https://ria.ru/20241123/mask-1985345135.html

Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC

Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC - РИА Новости, 23.11.2024

Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего, старшего сына победителя выборов президента в США... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:37

2024-11-23T14:37

2024-11-23T14:37

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего, старшего сына победителя выборов президента в США Дональда Трампа, купить телеканал MSNBC. Дональд Трамп-младший отреагировал в соцсети X на слухи о том, что телеканал продается, написав "Эй, Илон Маск, мне пришла в голову очень забавная мысль". На это Маск ответил: "Сколько стоит?" В комментариях к другому посту они продолжили переписку, и Маск написал, что, возможно, ему стоит "появиться там с раковиной". Эта шутка является отсылкой к 2022 году, когда на фоне сообщений о том, что он собирается купить Twitter (нынешнее название X), Маск посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину. Однако, американский журнал Newsweek, сославшись на медиахолдинг Comcast, написал, что ни телеканал MSNBC, ни CNBC не продаются. На данный момент речь идет о корпоративной реорганизации, в рамках которой они должны перейти под руководство новой компании с предварительным названием SpinCo. Тем не менее журнал отметил, что последний раз, когда Маск спрашивал в соцсетях "Сколько стоит?", он в итоге купил Twitter. В 2023 году Трамп призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его кампании.

https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024