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Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC - РИА Новости, 23.11.2024
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14:37 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/mask-1985345135.html
Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC
Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC - РИА Новости, 23.11.2024
Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего, старшего сына победителя выборов президента в США... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:37
2024-11-23T14:37
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего, старшего сына победителя выборов президента в США Дональда Трампа, купить телеканал MSNBC. Дональд Трамп-младший отреагировал в соцсети X на слухи о том, что телеканал продается, написав "Эй, Илон Маск, мне пришла в голову очень забавная мысль". На это Маск ответил: "Сколько стоит?" В комментариях к другому посту они продолжили переписку, и Маск написал, что, возможно, ему стоит "появиться там с раковиной". Эта шутка является отсылкой к 2022 году, когда на фоне сообщений о том, что он собирается купить Twitter (нынешнее название X), Маск посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину. Однако, американский журнал Newsweek, сославшись на медиахолдинг Comcast, написал, что ни телеканал MSNBC, ни CNBC не продаются. На данный момент речь идет о корпоративной реорганизации, в рамках которой они должны перейти под руководство новой компании с предварительным названием SpinCo. Тем не менее журнал отметил, что последний раз, когда Маск спрашивал в соцсетях "Сколько стоит?", он в итоге купил Twitter. В 2023 году Трамп призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его кампании.
https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Маск заинтересовался предложением сына Трампа купить телеканал MSNBC

Маск отреагировал на предложение Дональда Трампа-младшего купить телеканал MSNBC

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заинтересовался предложением Дональда Трампа–младшего, старшего сына победителя выборов президента в США Дональда Трампа, купить телеканал MSNBC.
Дональд Трамп-младший отреагировал в соцсети X на слухи о том, что телеканал продается, написав "Эй, Илон Маск, мне пришла в голову очень забавная мысль". На это Маск ответил: "Сколько стоит?"
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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В комментариях к другому посту они продолжили переписку, и Маск написал, что, возможно, ему стоит "появиться там с раковиной". Эта шутка является отсылкой к 2022 году, когда на фоне сообщений о том, что он собирается купить Twitter (нынешнее название X), Маск посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.
Однако, американский журнал Newsweek, сославшись на медиахолдинг Comcast, написал, что ни телеканал MSNBC, ни CNBC не продаются. На данный момент речь идет о корпоративной реорганизации, в рамках которой они должны перейти под руководство новой компании с предварительным названием SpinCo.
Тем не менее журнал отметил, что последний раз, когда Маск спрашивал в соцсетях "Сколько стоит?", он в итоге купил Twitter.
В 2023 году Трамп призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его кампании.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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