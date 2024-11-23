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США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 23.11.2024
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21:30 23.11.2024 (обновлено: 22:40 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/magate-1985391251.html
США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану
США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 23.11.2024
США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану
США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции, следует из заявления четырех стран,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:30
2024-11-23T22:40
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции, следует из заявления четырех стран, опубликованного на сайте британского правительства."Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, приветствуем принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану", - говорится в заявлении.В заявлении страны осудили Иран за якобы непредоставление МАГАТЭ информации по вопросам, связанным с использованием ядерных материалов, и призвали его к сотрудничеству с организацией.Государства также выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с решением Ирана запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.Днем ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались.МИД Ирана заявил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отдал распоряжение о принятии "эффективных мер", в том числе по запуску "значительного количества" новых продвинутых центрифуг, в ответ на принятие антииранской резолюции МАГАТЭ.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона предпримет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.
https://ria.ru/20241116/tramp-1984156204.html
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в мире, сша, великобритания, франция, аббас аракчи, магатэ, иран
В мире, США, Великобритания, Франция, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Иран
США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

США, Британия, Франция и Германия приветствовали антииранскую резолюцию МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции, следует из заявления четырех стран, опубликованного на сайте британского правительства.
"Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, приветствуем принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану", - говорится в заявлении.
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В заявлении страны осудили Иран за якобы непредоставление МАГАТЭ информации по вопросам, связанным с использованием ядерных материалов, и призвали его к сотрудничеству с организацией.
Государства также выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с решением Ирана запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.
Днем ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались.
МИД Ирана заявил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отдал распоряжение о принятии "эффективных мер", в том числе по запуску "значительного количества" новых продвинутых центрифуг, в ответ на принятие антииранской резолюции МАГАТЭ.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона предпримет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.
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