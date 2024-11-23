https://ria.ru/20241123/magate-1985391251.html

США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 23.11.2024

США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции, следует из заявления четырех стран,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:30

2024-11-23T21:30

2024-11-23T22:40

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции, следует из заявления четырех стран, опубликованного на сайте британского правительства."Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, приветствуем принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану", - говорится в заявлении.В заявлении страны осудили Иран за якобы непредоставление МАГАТЭ информации по вопросам, связанным с использованием ядерных материалов, и призвали его к сотрудничеству с организацией.Государства также выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с решением Ирана запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.Днем ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались.МИД Ирана заявил, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отдал распоряжение о принятии "эффективных мер", в том числе по запуску "значительного количества" новых продвинутых центрифуг, в ответ на принятие антииранской резолюции МАГАТЭ.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона предпримет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.

https://ria.ru/20241116/tramp-1984156204.html

https://ria.ru/20241117/iran-1984204467.html

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в мире, сша, великобритания, франция, аббас аракчи, магатэ, иран