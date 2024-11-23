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Биография Андрея Липова

Биография Андрея Липова - РИА Новости, 23.11.2024

Биография Андрея Липова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Юрьевич Липов родился 23 ноября 1969 года в... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T00:50

2024-11-23T00:50

2024-11-23T00:50

справки

москва

андрей липов

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Юрьевич Липов родился 23 ноября 1969 года в Москве.В 1992 году окончил с отличием Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА - Российский технологический университет). Кандидат технических наук (1995).С 1990 года по 2007 год работал на различных должностях в области информационных технологий и связи.С 2008 года – в департаменте государственной политики в области информатизации и информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (сейчас Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), где последовательно занимал должности заместителя начальника отдела программ развития, начальника отдела информационных технологий, заместителя директора департамента, директора департамента.12 июля 2012 года указом президента РФ Андрей Липов был назначен на должность начальника управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии (14 июня 2018 года преобразовано в управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи). 22 июня 2018 года указом президента РФ Андрей Липов был назначен начальником управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.29 марта 2020 года Андрей Липов был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Награжден Почетной грамотой правительства РФ (2010).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, андрей липов