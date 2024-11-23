https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985340442.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:40

2024-11-23T13:40

2024-11-23T13:43

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф