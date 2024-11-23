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Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:40
2024-11-23T13:40
2024-11-23T13:43
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" нанесли поражение силам десяти бригад ВСУ в Курской области
МО: группировка "Север" нанесла поражение силам 10 бригад ВСУ в Курской области