https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985339666.html

ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 35 тысяч боевиков

ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 35 тысяч боевиков - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 35 тысяч боевиков

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты: Marder производства ФРГ и... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:32

2024-11-23T13:32

2024-11-23T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты: Marder производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: Marder производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины, 1017 автомобилей, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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курская область

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, германия, сша, безопасность