https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985336183.html

Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области

Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024

Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области

Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:42

2024-11-23T12:42

2024-11-23T13:02

специальная военная операция на украине

общество

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курская область

курск

татьяна москалькова

российский красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Продолжается движение домой в Курск возвращённых вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста. В пятницу Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.

https://ria.ru/20241123/poisk-1985335777.html

россия

курская область

курск

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Ольга Фомченкова

общество, россия, курская область, курск, татьяна москалькова, российский красный крест, международный комитет красного креста (мккк)