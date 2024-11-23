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Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
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12:42 23.11.2024 (обновлено: 13:02 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985336183.html
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области
Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:42
2024-11-23T13:02
специальная военная операция на украине
общество
россия
курская область
курск
татьяна москалькова
российский красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Продолжается движение домой в Курск возвращённых вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста. В пятницу Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
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общество, россия, курская область, курск, татьяна москалькова, российский красный крест, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курская область, Курск, Татьяна Москалькова, Российский Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области

Москалькова: вернувшиеся с Украины 46 жителей Курской области направляются домой

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramТатьяна Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области
Татьяна Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«
"Продолжается движение домой в Курск возвращённых вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь", - написала Москалькова.
Федеральный омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста.
В пятницу Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурская областьКурскТатьяна МоскальковаРоссийский Красный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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