https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985336183.html
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области - РИА Новости, 23.11.2024
Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области
Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:42
2024-11-23T12:42
2024-11-23T13:02
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курская область
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Возвращенные накануне в Россию 46 жителей Курской области продолжают путь домой в Курск после отдыха и получения медицинской и психологической помощи в Брянской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Продолжается движение домой в Курск возвращённых вчера с Украины россиян. На гостеприимной Брянской земле для них были созданы все условия для уютного размещения и отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен поблагодарила за помощь руководство Брянской области, Российский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста. В пятницу Москалькова сообщила о возвращении с Украины 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
https://ria.ru/20241123/poisk-1985335777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москалькова прокомментировала возвращение с Украины жителей Курской области
Москалькова: вернувшиеся с Украины 46 жителей Курской области направляются домой