https://ria.ru/20241123/kurahovo-1985322809.html

В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов

В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024

В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов

Свыше десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:34

2024-11-23T10:34

2024-11-23T10:34

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Свыше десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, приводя оперативные данные с фронта за последние дни. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "В Курахово идут активные боевые действия. Наши взяли несколько вражеских опорников. Также произошла сдача в плен более десяти боевиков ВСУ, находящихся в юго-восточной части города", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российских войск в центральной части города продолжается. Кроме того, по его словам, более десяти боевиков ВСУ также сдались в плен в окрестностях поселка Великая Новосёлка, которая находится юго-западней Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность