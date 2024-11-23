https://ria.ru/20241123/kurahovo-1985322809.html
В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов
В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов
Свыше десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:34
2024-11-23T10:34
2024-11-23T10:34
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24592a7a93882bedde76062542eed5f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Свыше десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, приводя оперативные данные с фронта за последние дни. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "В Курахово идут активные боевые действия. Наши взяли несколько вражеских опорников. Также произошла сдача в плен более десяти боевиков ВСУ, находящихся в юго-восточной части города", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российских войск в центральной части города продолжается. Кроме того, по его словам, более десяти боевиков ВСУ также сдались в плен в окрестностях поселка Великая Новосёлка, которая находится юго-западней Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983927072_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e8575acdc69529257e84b1f37d696458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курахово сдались в плен более десяти боевиков ВСУ, сообщил Рогов
Рогов: более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части Курахово
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Свыше десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, приводя оперативные данные с фронта за последние дни.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.
"В Курахово идут активные боевые действия. Наши взяли несколько вражеских опорников. Также произошла сдача в плен более десяти боевиков ВСУ, находящихся в юго-восточной части города", - сказал Рогов.
По его словам, продвижение российских войск в центральной части города продолжается.
Кроме того, по его словам, более десяти боевиков ВСУ также сдались в плен в окрестностях поселка Великая Новосёлка, которая находится юго-западней Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.