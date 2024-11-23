https://ria.ru/20241123/krym-1985310796.html
ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма
ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма - РИА Новости, 23.11.2024
ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма
Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь один украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T07:30
2024-11-23T07:30
2024-11-23T07:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь один украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241122/bespilotnik-1985121490.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма
ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма