https://ria.ru/20241123/krym-1985310796.html

ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма

ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма - РИА Новости, 23.11.2024

ПВО ночью уничтожили беспилотник над территорией Крыма

Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь один украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:30

2024-11-23T07:30

2024-11-23T07:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь один украинский беспилотник над Крымом, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/bespilotnik-1985121490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)