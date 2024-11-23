В ХАМАС заявили об ударе по израильской базе у сектора Газа
Военное крыло ХАМАС заявило, что обстреляло израильскую базу около сектора Газа
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами малой дальности израильскую военную базу Раим около сектора Газа.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли военную базу Раим несколькими ракетами малой дальности", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
21 ноября, 15:51
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.