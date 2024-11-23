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В Кемерово арестовали владельца шахты - РИА Новости, 23.11.2024
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15:34 23.11.2024 (обновлено: 15:40 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/kemerovo-1985351802.html
В Кемерово арестовали владельца шахты
В Кемерово арестовали владельца шахты - РИА Новости, 23.11.2024
В Кемерово арестовали владельца шахты
Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги, сообщает пресс-служба СУ СК по региону, по... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:34
2024-11-23T15:40
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги, сообщает пресс-служба СУ СК по региону, по данным информированного источника РИА Новости, речь идет о владельце шахты "Инская". Сообщалось, что владелец шахты, которым, по данным информированного источника, является Юрий Байченко, обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблениях полномочиями, он был задержан, в субботу решался вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее сообщалось, что генеральному директору шахты Денису Немыкину было предъявлено обвинение в совершении указанных деяний, он арестован. "Сегодня, 23 ноября 2024 года, по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом г. Кемерово в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 20 января 2025 года", – сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей. Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.
https://ria.ru/20220310/kuzbass-1776549062.html
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происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Кемерово арестовали владельца шахты

Владелец шахты в Кузбассе арестован из-за многомиллионных долгов перед горняками

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramЦентральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги
Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги, сообщает пресс-служба СУ СК по региону, по данным информированного источника РИА Новости, речь идет о владельце шахты "Инская".
Сообщалось, что владелец шахты, которым, по данным информированного источника, является Юрий Байченко, обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблениях полномочиями, он был задержан, в субботу решался вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что генеральному директору шахты Денису Немыкину было предъявлено обвинение в совершении указанных деяний, он арестован.
«
"Сегодня, 23 ноября 2024 года, по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом г. Кемерово в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 20 января 2025 года", – сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей.
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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