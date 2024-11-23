https://ria.ru/20241123/kemerovo-1985351802.html

В Кемерово арестовали владельца шахты

В Кемерово арестовали владельца шахты - РИА Новости, 23.11.2024

В Кемерово арестовали владельца шахты

Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги, сообщает пресс-служба СУ СК по региону, по... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:34

2024-11-23T15:34

2024-11-23T15:40

происшествия

россия

кемеровская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги, сообщает пресс-служба СУ СК по региону, по данным информированного источника РИА Новости, речь идет о владельце шахты "Инская". Сообщалось, что владелец шахты, которым, по данным информированного источника, является Юрий Байченко, обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблениях полномочиями, он был задержан, в субботу решался вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее сообщалось, что генеральному директору шахты Денису Немыкину было предъявлено обвинение в совершении указанных деяний, он арестован. "Сегодня, 23 ноября 2024 года, по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом г. Кемерово в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 20 января 2025 года", – сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей. Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.

https://ria.ru/20220310/kuzbass-1776549062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии)