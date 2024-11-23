https://ria.ru/20241123/kemerovo-1985305587.html

По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных

По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных - РИА Новости, 23.11.2024

По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных

Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово уже вышли на свободу. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T03:55

2024-11-23T03:55

2024-11-23T03:55

происшествия

кемерово

сергей генин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госстройнадзор

игорь полозиненко

александр никитин

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово уже вышли на свободу. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Осужденный в 2022 году совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат. До этого, начиная с июня 2023 года, на свободу вышли экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" (разработчик системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне") Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок (по состоянию здоровья), пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (по УДО), бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов ( в связи с истечением срока давности уголовного преследования). Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241122/zimnyaya_vishnya-1985118271.html

https://ria.ru/20241004/arest-1976404449.html

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934669692.html

кемерово

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происшествия, кемерово, сергей генин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госстройнадзор, игорь полозиненко, александр никитин