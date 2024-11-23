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По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных - РИА Новости, 23.11.2024
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03:55 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/kemerovo-1985305587.html
По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных
По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных - РИА Новости, 23.11.2024
По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных
Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово уже вышли на свободу. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T03:55
2024-11-23T03:55
происшествия
кемерово
сергей генин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госстройнадзор
игорь полозиненко
александр никитин
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово уже вышли на свободу. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Осужденный в 2022 году совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат. До этого, начиная с июня 2023 года, на свободу вышли экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" (разработчик системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне") Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок (по состоянию здоровья), пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (по УДО), бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов ( в связи с истечением срока давности уголовного преследования). Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241122/zimnyaya_vishnya-1985118271.html
https://ria.ru/20241004/arest-1976404449.html
https://ria.ru/20240321/pozhar-1934669692.html
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происшествия, кемерово, сергей генин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госстройнадзор, игорь полозиненко, александр никитин
Происшествия, Кемерово, Сергей Генин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госстройнадзор, Игорь Полозиненко, Александр Никитин
По делу о пожаре в "Зимней вишне" на свободу вышли 10 из 15 осужденных

По делу о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово освобождены 10 из 15 осужденных

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово уже вышли на свободу.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Танзилия Комкова в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Осужденная по делу "Зимней вишни" попросила об освобождении
Вчера, 06:55
Осужденный в 2022 году совладелец ТЦ Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости его адвокат.
До этого, начиная с июня 2023 года, на свободу вышли экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" (разработчик системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне") Игорь Полозиненко и Александр Никитин, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок (по состоянию здоровья), пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин и бывшая сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (по УДО), бывший руководитель регионального главка МЧС Александр Мамонтов ( в связи с истечением срока давности уголовного преследования).
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Суд освободил экс-главу ГУМЧС Кубани от отбывания срока
4 октября, 16:20
Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.
Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.
Бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Инспектор, осужденный по делу о пожаре в "Зимней вишне", вышел на свободу
21 марта, 12:50
 
ПроисшествияКемеровоСергей ГенинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГосстройнадзорИгорь ПолозиненкоАлександр Никитин
 
 
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