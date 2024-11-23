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В Госдуме планируют расширить законопроект о доходах иноагентов - РИА Новости, 23.11.2024
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14:47 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/inoagenty-1985346436.html
В Госдуме планируют расширить законопроект о доходах иноагентов
В Госдуме планируют расширить законопроект о доходах иноагентов - РИА Новости, 23.11.2024
В Госдуме планируют расширить законопроект о доходах иноагентов
Госдума планирует ко второму чтению расширить законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета на поступления от движимого и недвижимого имущества,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:47
2024-11-23T14:47
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вячеслав володин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума планирует ко второму чтению расширить законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета на поступления от движимого и недвижимого имущества, счетов и акций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций. Работаем, одним словом, в этом направлении, но цель одна – защитить страну, защитить граждан от предателей, негодяев, которые средства собирают здесь, а направляют на разрушение России, находясь, как правило, за рубежом", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, Россия бережно относится к политическим правам и свободам, но недопустимы ситуации, когда деньги получают в РФ, а потом перечисляют на Украину. "Конечно, надо ставить заслон и делать все для того, чтобы эти негодяи, вот так поступившие по отношению к нашей стране, к России, они дальше уже не получали доходов со стороны наших граждан, которые даже не знали, что отчисления им. И также, чтобы они не разрушали наше государство, имея эти средства", - отметил председатель Госдумы.
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россия, украина, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме планируют расширить законопроект о доходах иноагентов

Володин: проект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета планируют расширить

© Мария ДевахинаЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума планирует ко второму чтению расширить законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета на поступления от движимого и недвижимого имущества, счетов и акций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций. Работаем, одним словом, в этом направлении, но цель одна – защитить страну, защитить граждан от предателей, негодяев, которые средства собирают здесь, а направляют на разрушение России, находясь, как правило, за рубежом", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, Россия бережно относится к политическим правам и свободам, но недопустимы ситуации, когда деньги получают в РФ, а потом перечисляют на Украину.
"Конечно, надо ставить заслон и делать все для того, чтобы эти негодяи, вот так поступившие по отношению к нашей стране, к России, они дальше уже не получали доходов со стороны наших граждан, которые даже не знали, что отчисления им. И также, чтобы они не разрушали наше государство, имея эти средства", - отметил председатель Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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РоссияУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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