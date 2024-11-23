https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985398532.html
В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка
В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка
Карты платежной системы Union Pay, выданные Газпромбанком, 23 ноября перестали действовать в банках Мексики. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T23:38
2024-11-23T23:38
2024-11-23T23:38
технологии
сша
газпромбанк
санкции в отношении россии
мексика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_0:304:2933:1954_1920x0_80_0_0_3ada9a3ba7cb58fd7e08b102596df1cd.jpg
МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Карты платежной системы Union Pay, выданные Газпромбанком, 23 ноября перестали действовать в банках Мексики. В этом убедился корреспондент РИА Новости, попытавшись снять наличные в банкоматах, которые ранее принимали эти российские карты - все они выдали различные сообщения об ошибке транзакции. Оплатить товар через терминал в магазине также не удалось. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985389325_328:0:2933:1954_1920x0_80_0_0_92fd554b1d64d09d41301b7995e389b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, газпромбанк, санкции в отношении россии, мексика, в мире
Технологии, США, Газпромбанк, Санкции в отношении России, Мексика, В мире
В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка
В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка системы Union Pay