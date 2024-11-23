https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985398532.html

В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка

В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024

В Мексике перестали действовать карты Газпромбанка

Карты платежной системы Union Pay, выданные Газпромбанком, 23 ноября перестали действовать в банках Мексики. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T23:38

2024-11-23T23:38

2024-11-23T23:38

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МЕХИКО, 23 ноя – РИА Новости. Карты платежной системы Union Pay, выданные Газпромбанком, 23 ноября перестали действовать в банках Мексики. В этом убедился корреспондент РИА Новости, попытавшись снять наличные в банкоматах, которые ранее принимали эти российские карты - все они выдали различные сообщения об ошибке транзакции. Оплатить товар через терминал в магазине также не удалось. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.

https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html

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технологии, сша, газпромбанк, санкции в отношении россии, мексика, в мире