https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985375739.html
В Таиланде перестали работать карты Газпромбанка
В Таиланде перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Таиланде перестали работать карты Газпромбанка
Пластиковые карты платежной системы UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали действовать в Таиланде с 00.00 часов 23 ноября по местному времени (20.00 мск). РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:57
2024-11-23T18:57
2024-11-23T18:57
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БАНГКОК, 23 ноя – РИА Новости. Пластиковые карты платежной системы UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали действовать в Таиланде с 00.00 часов 23 ноября по местному времени (20.00 мск). В этом убедился корреспондент РИА Новости, попытавшийся применить карту при покупке продуктов в круглосуточном магазине в 00.05 в субботу. Повторные проверки в течение дня показали такой же результат. Опрошенные РИА Новости россияне, живущие и работающие в Таиланде и пользующиеся картами UnionPay Газпромбанка, также подтвердили, что их карты не работают как при попытке оплатить покупку, так и при попытке снять наличные в банкомате. В то же время операции по переводу денег с карты UnionPay Газпромбанка через приложение на другие российские счета проходят в штатном режиме. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка на территории РФ, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в России.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
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экономика, технологии, таиланд, россия, сша, газпромбанк, в мире, санкции в отношении россии, unionpay
Экономика, Технологии, Таиланд, Россия, США, Газпромбанк, В мире, Санкции в отношении России, UnionPay
В Таиланде перестали работать карты Газпромбанка
Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали работать в Таиланде