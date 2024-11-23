https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985368141.html

В Италии перестали работать карты Газпромбанка

В Италии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024

В Италии перестали работать карты Газпромбанка

Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Италии, итальянские банки отказываются выдавать наличные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:55

2024-11-23T17:55

2024-11-23T17:55

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РИМ, 23 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Италии, итальянские банки отказываются выдавать наличные, передает корреспондент РИА Новости. При попытке снять деньги в банкомате банка Unicredit, поддерживавшего систему Unionpay, появляется сообщение "Нет связи с банком". Клиенты Газпромбанка в сообществах в Telegram пишут, что банкоматы Intesa San Paolo "съедают" их карты при попытке использования. По наблюдению корреспондента, изменения вступили в силу накануне во второй половине дня. В пятницу утром снятие наличных было еще доступно. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом, говорится в рассылке банка клиентам. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html

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