https://ria.ru/20241123/futbolki-1985310950.html

Производитель планирует продавать обновленные футболки "Крепкий орешник"

Производитель планирует продавать обновленные футболки "Крепкий орешник" - РИА Новости, 23.11.2024

Производитель планирует продавать обновленные футболки "Крепкий орешник"

Производитель футболок с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" в обновленном варианте планирует запустить их в продажу на... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:34

2024-11-23T07:34

2024-11-23T07:34

владимир путин

ракета "орешник"

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ТУЛА, 23 ноя – РИА Новости. Производитель футболок с фотографией президента России Владимира Путина и фразой "Крепкий орешник" в обновленном варианте планирует запустить их в продажу на маркетплейсах в эту субботу. Ранее патриотические футболки обнаружил на маркетплейсе корреспондент РИА Новости. Спустя всего полтора часа товар закончился. Как пояснил агентству производитель вызвавшей ажиотаж одежды, никто не ожидал такого спроса, поэтому производство пришлось приостановить. "Мы не ожидали, что она так "выстрелит", потому что у нас как бы и до этого были патриотические футболки. Правда, их было не так много. Сейчас слишком большая нагрузка на производство, мы приостановили (производство футболок с принтом "Крепкий орешник" – ред.), чтобы полностью не утратить способность печатать принты на футболках", - рассказал представитель компании. Он также сообщил, что запущенные с субботы футболки будут обновленными. Главное отличие – уникальный дизайн. "Идея картинки не новая, она находятся в общем доступе, ее могут все посмотреть. Мы просто взяли картинку и дополнили ее своими изображениями. Сейчас мы все переделываем, чтобы это была чисто наша уникальная разработка. Посмотрим, какой будет спрос, понравится ли людям", - сообщил собеседник агентства. Представитель компании уточнил, что они не являются автором ранее использовавшейся на футболках картинки, ее автор им неизвестен.

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985307577.html

https://ria.ru/20241122/bloomberg-1985185822.html

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владимир путин, ракета "орешник"