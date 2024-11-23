https://ria.ru/20241123/finlyandiya-1985368631.html
В Финляндии отменили около 300 рейсов из-за забастовки пилотов
В Финляндии отменили около 300 рейсов из-за забастовки пилотов - РИА Новости, 23.11.2024
В Финляндии отменили около 300 рейсов из-за забастовки пилотов
Финская авиакомпания Finnair отменяет около 300 рейсов 9 и 13 декабря в связи с забастовкой профсоюза пилотов, сообщает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:57
2024-11-23T17:57
2024-11-23T17:58
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Финская авиакомпания Finnair отменяет около 300 рейсов 9 и 13 декабря в связи с забастовкой профсоюза пилотов, сообщает общественный вещатель Yle. "Авиакомпания Finnair вынуждена отменить рейсы из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL). В рамках забастовки летчики не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря. Всего в эти дни будет отменено (около - ред.) 300 рейсов" - говорится в публикации на сайте вещателя. Отмечается, что последствия отмены перелетов из-за забастовки затронут около 33 тысяч клиентов авиакомпании. С декабря прошлого года забастовки в Финляндии проводились в различных сферах: от детских садов до работы промышленности. Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, сокращение длительности забастовок и другие вопросы. Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ приблизился к 2 миллиардам евро, заявляла Конфедерация финской промышленности. Забастовки не привели к желаемому результату, кабмин не согласился на уступки и продолжил работать над реформами.
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в мире, финляндия, петтери орпо, finnair
В мире, Финляндия, Петтери Орпо, Finnair
В Финляндии отменили около 300 рейсов из-за забастовки пилотов
Yle: Finnair отменила около 300 рейсов из-за забастовки профсоюза пилотов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Финская авиакомпания Finnair отменяет около 300 рейсов 9 и 13 декабря в связи с забастовкой профсоюза пилотов, сообщает общественный вещатель Yle.
"Авиакомпания Finnair вынуждена отменить рейсы из-за акции протеста Профсоюза пилотов Финляндии (SLL). В рамках забастовки летчики не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря. Всего в эти дни будет отменено (около - ред.) 300 рейсов" - говорится в публикации на сайте вещателя.
Отмечается, что последствия отмены перелетов из-за забастовки затронут около 33 тысяч клиентов авиакомпании.
С декабря прошлого года забастовки в Финляндии проводились в различных сферах: от детских садов до работы промышленности. Профсоюзы выступали против реформ кабмина премьер-министра Петтери Орпо
, затрагивающих пенсии, выплаты по больничному листу и безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, сокращение длительности забастовок и другие вопросы.
Совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ приблизился к 2 миллиардам евро, заявляла Конфедерация финской промышленности. Забастовки не привели к желаемому результату, кабмин не согласился на уступки и продолжил работать над реформами.