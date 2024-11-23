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Спортивный фестиваль среди участников СВО и их семей прошел в Мордовии

Спортивный фестиваль среди участников СВО и их семей прошел в Мордовии - РИА Новости, 23.11.2024

Спортивный фестиваль среди участников СВО и их семей прошел в Мордовии

Первый республиканский спортивный фестиваль среди участников СВО и членов их семей состоялся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:29

2024-11-23T18:29

2024-11-23T18:29

республика мордовия

россия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Первый республиканский спортивный фестиваль среди участников СВО и членов их семей состоялся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. "Подобного рода фестивали входят в нашу жизнь. Участникам СВО соревноваться вместе со своими семьями веселее и задорнее, поэтому этот фестиваль сделаем регулярным. Желаю всем принимать в таких состязаниях самое активное участие", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова на открытии соревнований. Ветеран специальной военной операции Сергей Кочнев поблагодарил организаторов праздника за возможность встретиться и пообщаться с товарищами, боевыми братьями, с их семьями. "Такие встречи объединяют наших защитников, дают им возможность адаптироваться к мирной жизни через спорт и общение. Состязание объединило 173 участника: 78 ветеранов спецоперации, 36 жен наших героев и 59 детей защитников. Этот спортивный праздник - не просто соревнование, это проявление силы духа, поддержки и гордости за наших героев", - приводятся в сообщении слова руководителя филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Мордовии Алексея Герасименко. Участники фестиваля соревнуются в двоеборье (бег 60 метров и прыжки в длину с места), армреслинге, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки и семейной эстафете. Кроме того, для спортсменов и гостей предусмотрены зоны спортивных активностей - электронные тренажеры для стрельбы, велотренажеры, тренажеры на меткость и отработку ударов. Отмечается, что в Мордовии регулярно проводятся массовые мероприятия с участием ветеранов СВО, в том числе в образовательных учреждениях. "Особое направление - спорт. В этом году в Мордовии впервые прошла спартакиада среди ветеранов специальной военной операции, со следующего года будет возрожден региональный чемпионат по гиревому спорту, который посвящен памяти Героя России Григория Слугина", - подчеркивается в сообщении.

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россия, артем здунов