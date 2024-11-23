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Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света - РИА Новости, 23.11.2024
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19:42 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/elektrichestvo-1985380060.html
Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света
Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света - РИА Новости, 23.11.2024
Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света
Более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области до сих пор остаются без электричества после непогоды, которая обрушилась на регион 21 ноября,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:42
2024-11-23T19:42
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
россия
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ТУЛА, 23 ноя – РИА Новости. Более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области до сих пор остаются без электричества после непогоды, которая обрушилась на регион 21 ноября, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. В пятницу глава региона сообщал, что в результате сильного ветра порядка 35 тысяч жителей остались без электроэнергии. На дистанционное обучение перешли 33 школы, 15 детских садов и два колледжа. "Начали заседание штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий… Без электроэнергии свыше 24 часов остаётся 138 населенных пунктов и более 15 тысяч жителей. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются", - сообщил Миляев. По словам губернатора Тульской области, максимальное количество отключенных населенных пунктов достигало 600. В связи с этим в десяти муниципальных районах развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств.
https://ria.ru/20241122/svet-1985102970.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев, россия
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия
Более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света

Губернатор Миляев: более 15 тысяч жителей Тульской области остаются без света

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры электричества
Опоры электричества - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ТУЛА, 23 ноя – РИА Новости. Более 15 тысяч жителей 138 населенных пунктов Тульской области до сих пор остаются без электричества после непогоды, которая обрушилась на регион 21 ноября, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
В пятницу глава региона сообщал, что в результате сильного ветра порядка 35 тысяч жителей остались без электроэнергии. На дистанционное обучение перешли 33 школы, 15 детских садов и два колледжа.
"Начали заседание штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий… Без электроэнергии свыше 24 часов остаётся 138 населенных пунктов и более 15 тысяч жителей. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются", - сообщил Миляев.
По словам губернатора Тульской области, максимальное количество отключенных населенных пунктов достигало 600. В связи с этим в десяти муниципальных районах развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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ПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевРоссия
 
 
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