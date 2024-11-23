https://ria.ru/20241123/efimov-1985268623.html

Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства

Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства - РИА Новости, 23.11.2024

Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства

На юго-западе Москвы построят производственный комплекс, работы проведут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:08

2024-11-23T13:08

2024-11-23T14:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На юго-западе Москвы построят производственный комплекс, работы проведут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В рамках МаИП в Юго-Западном административном округе Москвы появится пять новых предприятий. Под одно из них – по производству пищевого оборудования – город планирует предоставить инвестору земельный участок площадью 0,77 гектара. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвестиции в проект составят 0,9 миллиарда рублей. Участок, который находится на улице Бартеневская, свободен от постройки. Договор аренды заключат на пять лет, за которые должны построить комплекс.На новом предприятии в Южном Бутове работу смогут получить 240 человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для возведения новых производств инвесторы и застройщики получили от города 50 земельных участков за один рубль в год.

https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html

москва

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы