https://ria.ru/20241123/efimov-1985268623.html
Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства
Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства - РИА Новости, 23.11.2024
Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства
На юго-западе Москвы построят производственный комплекс, работы проведут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:08
2024-11-23T13:08
2024-11-23T14:15
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На юго-западе Москвы построят производственный комплекс, работы проведут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В рамках МаИП в Юго-Западном административном округе Москвы появится пять новых предприятий. Под одно из них – по производству пищевого оборудования – город планирует предоставить инвестору земельный участок площадью 0,77 гектара. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвестиции в проект составят 0,9 миллиарда рублей. Участок, который находится на улице Бартеневская, свободен от постройки. Договор аренды заключат на пять лет, за которые должны построить комплекс.На новом предприятии в Южном Бутове работу смогут получить 240 человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для возведения новых производств инвесторы и застройщики получили от города 50 земельных участков за один рубль в год.
https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства
Ефимов: в Южном Бутове предоставят землю для строительства производства
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На юго-западе Москвы построят производственный комплекс, работы проведут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках МаИП в Юго-Западном административном округе Москвы появится пять новых предприятий. Под одно из них – по производству пищевого оборудования – город планирует предоставить инвестору земельный участок площадью 0,77 гектара. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что инвестиции в проект составят 0,9 миллиарда рублей. Участок, который находится на улице Бартеневская, свободен от постройки. Договор аренды заключат на пять лет, за которые должны построить комплекс.
На новом предприятии в Южном Бутове работу смогут получить 240 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что для возведения новых производств инвесторы и застройщики получили от города 50 земельных участков за один рубль в год.