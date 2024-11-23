https://ria.ru/20241123/dnr-1985299744.html

Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.11.2024

Украинские войска девять раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 25 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T00:20

2024-11-23T00:20

2024-11-23T00:20

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 25 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 25 боеприпасов. По данным представительства, сведения о пострадавших среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.

https://ria.ru/20241122/kaluga-1985116806.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк