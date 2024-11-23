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В Саратове возбудили дело после ДТП с участием мигранта, сбившего девочку - РИА Новости, 23.11.2024
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21:54 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/delo-1985392777.html
В Саратове возбудили дело после ДТП с участием мигранта, сбившего девочку
В Саратове возбудили дело после ДТП с участием мигранта, сбившего девочку - РИА Новости, 23.11.2024
В Саратове возбудили дело после ДТП с участием мигранта, сбившего девочку
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием мигранта, в результате которого пострадала 17-летняя девочка-пешеход, председатель СК РФ РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:54
2024-11-23T21:54
происшествия
россия
саратов
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием мигранта, в результате которого пострадала 17-летняя девочка-пешеход, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону доложить о результатах расследования, сообщил информационный центр ведомства. "Через информационный центр СК России обратился житель Саратовской области по вопросу непривлечения к ответственности мигранта из Узбекистана. Он сообщил, что в ноябре текущего года в городе Саратове на пешеходном переходе иностранный гражданин, передвигаясь на легковом автомобиле без прав управления транспортным средством, совершил наезд на его 17-летнюю дочь. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована... В СУСК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в Telegram-канале СК. Бастрыкин поручил руководителю СУСК доложить о предварительных и окончательных результатах расследования дела, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в информационном центре. По предварительным данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, 9 ноября в 18.25 (17.25 мск) на улице Буровая водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля Daewoo сбил 17-летнюю девочку-пешехода, которую в результате ДТП госпитализировали с травмами.
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россия
саратов
саратовская область
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Саратове возбудили дело после ДТП с участием мигранта, сбившего девочку

В Саратове после ДТП возбудили дело на мигранта из Узбекистана, сбившего девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием мигранта, в результате которого пострадала 17-летняя девочка-пешеход, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону доложить о результатах расследования, сообщил информационный центр ведомства.
"Через информационный центр СК России обратился житель Саратовской области по вопросу непривлечения к ответственности мигранта из Узбекистана. Он сообщил, что в ноябре текущего года в городе Саратове на пешеходном переходе иностранный гражданин, передвигаясь на легковом автомобиле без прав управления транспортным средством, совершил наезд на его 17-летнюю дочь. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована... В СУСК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в Telegram-канале СК.
Бастрыкин поручил руководителю СУСК доложить о предварительных и окончательных результатах расследования дела, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в информационном центре.
По предварительным данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, 9 ноября в 18.25 (17.25 мск) на улице Буровая водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля Daewoo сбил 17-летнюю девочку-пешехода, которую в результате ДТП госпитализировали с травмами.
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ПроисшествияРоссияСаратовСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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