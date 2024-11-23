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Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске - РИА Новости, 23.11.2024
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14:43 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/delo-1985345714.html
Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске
Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске - РИА Новости, 23.11.2024
Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:43
2024-11-23T14:43
происшествия
россия
иркутск
иркутская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 23 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Подростки в Иркутске избили девочку и угрожали ей расправой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Запись они распространили в социальных сетях. В настоящее время по факту избиения проводится процессуальная проверка. "Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения группой подростков школьницы в мкр. Синюшная Гора г. Иркутска", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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россия
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происшествия, россия, иркутск, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске

Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с избиением школьницы в Иркутске

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Подростки в Иркутске избили девочку и угрожали ей расправой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Запись они распространили в социальных сетях. В настоящее время по факту избиения проводится процессуальная проверка.
"Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения группой подростков школьницы в мкр. Синюшная Гора г. Иркутска", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияИркутскИркутская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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