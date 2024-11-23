https://ria.ru/20241123/delo-1985345714.html

Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске

Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске - РИА Новости, 23.11.2024

Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:43

2024-11-23T14:43

2024-11-23T14:43

происшествия

россия

иркутск

иркутская область

александр бастрыкин

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ИРКУТСК, 23 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Подростки в Иркутске избили девочку и угрожали ей расправой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Запись они распространили в социальных сетях. В настоящее время по факту избиения проводится процессуальная проверка. "Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения группой подростков школьницы в мкр. Синюшная Гора г. Иркутска", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20241123/shkolnitsa-1985228902.html

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иркутск

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происшествия, россия, иркутск, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)