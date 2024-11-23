https://ria.ru/20241123/chempionat-1985370202.html

Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске

Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске - РИА Новости, 23.11.2024

Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске

Команды со всех регионов страны приехали в Саранск на финал Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:05

2024-11-23T18:05

2024-11-23T18:05

республика мордовия

саранск

артем здунов

российский красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985369446_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e14938fd499ef81a33a27e7fc7d22132.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Команды со всех регионов страны приехали в Саранск на финал Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Чемпионат проводится в рамках Всероссийского проекта "Движения первых" и Российского Красного Креста при поддержке властей Мордовии. "В соревнованиях участвуют победители региональных чемпионатов по оказанию первой помощи. В состав команд входят школьники и студенты среднего профессионального образования (СПО) от 14 до 17 лет, а также их педагоги-наставники. Всего на соревнования в Саранск приехали более 500 участников из 85 регионов России", - говорится в сообщении. Глава республики Артем Здунов на открытии чемпионата отметил важность владения навыками первой помощи. "Это сейчас нужно нашей стране. Первые приходят на помощь первыми! Спасибо каждому из вас. Мы всегда поддержим любые ваши инициативы", - цитирует пресс-служба слова руководителя региона. Глава Мордовии и федеральные гости пообщались с участниками и экспертами, а также посетили образовательные площадки от Российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеров-медиков. Все желающие могли ознакомиться с мобильным пунктом Российского Красного Креста и работой федеральной группы реагирования на ЧС. Волонтеры-медики обучали проведению сердечно-легочной реанимации и приему Геймлиха - важнейшим навыкам оказания первой помощи. "Многие ребята, прошедшие углубленное обучение, говорили о том, что хотели бы связать свою профессиональную деятельность с медициной, силовыми структурами", - подчеркивается в сообщении.

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саранск, артем здунов, российский красный крест