Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:05 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/chempionat-1985370202.html
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске - РИА Новости, 23.11.2024
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске
Команды со всех регионов страны приехали в Саранск на финал Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:05
2024-11-23T18:05
республика мордовия
саранск
артем здунов
российский красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985369446_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e14938fd499ef81a33a27e7fc7d22132.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Команды со всех регионов страны приехали в Саранск на финал Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Чемпионат проводится в рамках Всероссийского проекта "Движения первых" и Российского Красного Креста при поддержке властей Мордовии. "В соревнованиях участвуют победители региональных чемпионатов по оказанию первой помощи. В состав команд входят школьники и студенты среднего профессионального образования (СПО) от 14 до 17 лет, а также их педагоги-наставники. Всего на соревнования в Саранск приехали более 500 участников из 85 регионов России", - говорится в сообщении. Глава республики Артем Здунов на открытии чемпионата отметил важность владения навыками первой помощи. "Это сейчас нужно нашей стране. Первые приходят на помощь первыми! Спасибо каждому из вас. Мы всегда поддержим любые ваши инициативы", - цитирует пресс-служба слова руководителя региона. Глава Мордовии и федеральные гости пообщались с участниками и экспертами, а также посетили образовательные площадки от Российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеров-медиков. Все желающие могли ознакомиться с мобильным пунктом Российского Красного Креста и работой федеральной группы реагирования на ЧС. Волонтеры-медики обучали проведению сердечно-легочной реанимации и приему Геймлиха - важнейшим навыкам оказания первой помощи. "Многие ребята, прошедшие углубленное обучение, говорили о том, что хотели бы связать свою профессиональную деятельность с медициной, силовыми структурами", - подчеркивается в сообщении.
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985369446_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65d91f573d234581bd13c7e919273215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саранск, артем здунов, российский красный крест
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Российский Красный Крест
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи проходит в Саранске

В Саранске проходит финал Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи

© Фото : Республика Мордовия/TelegramВсероссийский чемпионат по оказанию первой помощи в Саранске
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи в Саранске - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Республика Мордовия/Telegram
Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи в Саранске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Команды со всех регионов страны приехали в Саранск на финал Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Чемпионат проводится в рамках Всероссийского проекта "Движения первых" и Российского Красного Креста при поддержке властей Мордовии.
"В соревнованиях участвуют победители региональных чемпионатов по оказанию первой помощи. В состав команд входят школьники и студенты среднего профессионального образования (СПО) от 14 до 17 лет, а также их педагоги-наставники. Всего на соревнования в Саранск приехали более 500 участников из 85 регионов России", - говорится в сообщении.
Глава республики Артем Здунов на открытии чемпионата отметил важность владения навыками первой помощи. "Это сейчас нужно нашей стране. Первые приходят на помощь первыми! Спасибо каждому из вас. Мы всегда поддержим любые ваши инициативы", - цитирует пресс-служба слова руководителя региона.
Глава Мордовии и федеральные гости пообщались с участниками и экспертами, а также посетили образовательные площадки от Российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеров-медиков. Все желающие могли ознакомиться с мобильным пунктом Российского Красного Креста и работой федеральной группы реагирования на ЧС. Волонтеры-медики обучали проведению сердечно-легочной реанимации и приему Геймлиха - важнейшим навыкам оказания первой помощи.
"Многие ребята, прошедшие углубленное обучение, говорили о том, что хотели бы связать свою профессиональную деятельность с медициной, силовыми структурами", - подчеркивается в сообщении.
 
Республика МордовияСаранскАртем ЗдуновРоссийский Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала