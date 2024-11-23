https://ria.ru/20241123/bespilotnik-1985363626.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.11.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:08
2024-11-23T17:08
2024-11-23T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны России."Около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: средства ПВО около 16:30 мск уничтожили дрон ВСУ над Курской областью