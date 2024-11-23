Рейтинг@Mail.ru
Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/bayden-1985303221.html
Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США
Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США - РИА Новости, 23.11.2024
Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США
Администрация действующего американского президента Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T01:57
2024-11-23T01:57
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
украина
джо байден
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Администрация действующего американского президента Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу перенять борозды правления, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя последние события на Украине, включая российский удар "Орешником" в ответ на агрессивные действия Вашингтона. "Администрация Байдена, похоже, намерено провоцирует кризис до того, как покинет свой пост, возможно, для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, которое могло бы помешать переходу власти к администрации Трампа. Байден использует предполагаемое участие северокорейских войск (на СВО - ред.), насколько мне известно, недоказанное, чтобы оправдать эскалацию и без того нестабильной ситуации", - сказал Кузмаров. Он отметил, что российский президент Владимир Путин несет ответственность за защиту своего населения и не может позволить атаки со стороны иностранной державы. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241122/bayden-1985289776.html
https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html
https://ria.ru/20241122/tramp-1985247271.html
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985244213.html
россия
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, РБК (медиагруппа), С-400 «Триумф»
Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США

Журналист Кузмаров: Байден специально провоцирует украинский кризис

© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Администрация действующего американского президента Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу перенять борозды правления, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя последние события на Украине, включая российский удар "Орешником" в ответ на агрессивные действия Вашингтона.
"Администрация Байдена, похоже, намерено провоцирует кризис до того, как покинет свой пост, возможно, для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, которое могло бы помешать переходу власти к администрации Трампа. Байден использует предполагаемое участие северокорейских войск (на СВО - ред.), насколько мне известно, недоказанное, чтобы оправдать эскалацию и без того нестабильной ситуации", - сказал Кузмаров.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Байден обсудил с Макроном последние события на Украине
Вчера, 21:44
Он отметил, что российский президент Владимир Путин несет ответственность за защиту своего населения и не может позволить атаки со стороны иностранной державы.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США раскрыли страшную правду об Украине
Вчера, 08:56
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
На Украине рассказали, чего ожидают от Трампа
Вчера, 17:28
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В МИД Украины подтвердили заседание с НАТО после удара "Орешником"
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРБК (медиагруппа)С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала