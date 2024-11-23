https://ria.ru/20241123/bayden-1985303221.html

Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США

Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США - РИА Новости, 23.11.2024

Байден намеренно эскалирует кризис на Украине, заявил журналист из США

Администрация действующего американского президента Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T01:57

2024-11-23T01:57

2024-11-23T01:57

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

украина

джо байден

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Администрация действующего американского президента Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу перенять борозды правления, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя последние события на Украине, включая российский удар "Орешником" в ответ на агрессивные действия Вашингтона. "Администрация Байдена, похоже, намерено провоцирует кризис до того, как покинет свой пост, возможно, для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, которое могло бы помешать переходу власти к администрации Трампа. Байден использует предполагаемое участие северокорейских войск (на СВО - ред.), насколько мне известно, недоказанное, чтобы оправдать эскалацию и без того нестабильной ситуации", - сказал Кузмаров. Он отметил, что российский президент Владимир Путин несет ответственность за защиту своего населения и не может позволить атаки со стороны иностранной державы. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241122/bayden-1985289776.html

https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

https://ria.ru/20241122/tramp-1985247271.html

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985244213.html

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