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Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю
Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю - РИА Новости, 23.11.2024
Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю
Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:04
2024-11-23T21:04
2024-11-23T21:04
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю, сообщает правительство Ярославской области. "Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю. Новый проект реализован министерством туризма региона", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что красные двухэтажные автобусы выйдут на маршруты в новогодние каникулы. "Пассажиры станут участниками уникальной экскурсии по историческому центру Ярославля, увидят все основные достопримечательности города и получат информацию о знаковых объектах", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства. В автобусе, по информации министерства туризма региона, работает аудиогид на русском языке. Гости получают в подарок пару наушников. Время в пути – один час, но формат предполагает, что пассажиры могут выйти на любой остановке туристического автобуса, посмотреть понравившийся объект, не ограничивая себя по времени, и вернуться на маршрут. Для комфорта гостей зимой в новых туравтобусах будет работать отопление, а летом снимут окна и откроют крышу на втором этаже, отмечают в областном правительстве.
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ярославль, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю, сообщает правительство Ярославской области.
"Двухэтажный туристический автобус вышел в тестовый рейс по Ярославлю. Новый проект реализован министерством туризма региона", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что красные двухэтажные автобусы выйдут на маршруты в новогодние каникулы.
"Пассажиры станут участниками уникальной экскурсии по историческому центру Ярославля, увидят все основные достопримечательности города и получат информацию о знаковых объектах", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
В автобусе, по информации министерства туризма региона, работает аудиогид на русском языке. Гости получают в подарок пару наушников. Время в пути – один час, но формат предполагает, что пассажиры могут выйти на любой остановке туристического автобуса, посмотреть понравившийся объект, не ограничивая себя по времени, и вернуться на маршрут. Для комфорта гостей зимой в новых туравтобусах будет работать отопление, а летом снимут окна и откроют крышу на втором этаже, отмечают в областном правительстве.