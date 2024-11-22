https://ria.ru/20241122/zimnyaya_vishnya-1985118271.html

Осужденная по делу "Зимней вишни" попросила об освобождении

Осужденная по делу "Зимней вишни" попросила об освобождении - РИА Новости, 22.11.2024

Осужденная по делу "Зимней вишни" попросила об освобождении

Адвокат бывшей главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", ходатайствует об... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:55

2024-11-22T06:55

2024-11-22T06:55

новосибирская область

госстройнадзор

кемерово

новосибирск

происшествия

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КЕМЕРОВО, 22 ноя – РИА Новости. Адвокат бывшей главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", ходатайствует об ее освобождении от наказания из-за болезни, сообщают суды общей юрисдикции Новосибирской области. В декабре 2021 года Центральным районным судом города Кемерово Комкова была приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и за отмывание денег. "В Октябрьский районный суд города Новосибирска поступило ходатайство адвоката в интересах осужденной экс-главы кузбасской инспекции Госстройнадзора Комковой Танзили, осужденной на 18 лет колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью", – говорится в сообщении. Уточняется, что Комкова отбывает наказание в ИК-9, расположенной Новосибирской области. "Октябрьским районным судом ходатайство защиты было принято к производству… В связи с нахождением осужденной Комковой на дополнительном медицинском освидетельствовании судебное заседание было отложено на 26 декабря 2024 года", - говорится в релизе. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20241029/sud-1980647424.html

https://ria.ru/20241113/arest-1983620937.html

новосибирская область

кемерово

новосибирск

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новосибирская область, госстройнадзор, кемерово, новосибирск, происшествия