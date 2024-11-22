Украина не впервые обстреляла Россию дальнобойным оружием, заявил Зеленский
Зеленский: Киев не впервые применил дальнобойное оружие для ударов по России
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты, но не уточнил, считает ли он в этом же ряду удары по Крыму и новым регионам РФ, таким образом признавая их российскими.
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Комментируя выступление российского президента, Зеленский высказал мнение, что Путин неправ, говоря о том, что "применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым шагом".
"Мы уже не в первый раз применяем это оружие", - написал Зеленский в своем в Telegram-канале.
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При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно. При этом дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.