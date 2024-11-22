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Украина не впервые обстреляла Россию дальнобойным оружием, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:43 22.11.2024 (обновлено: 00:47 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104748.html
Украина не впервые обстреляла Россию дальнобойным оружием, заявил Зеленский
Украина не впервые обстреляла Россию дальнобойным оружием, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.11.2024
Украина не впервые обстреляла Россию дальнобойным оружием, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты, но не уточнил,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:43
2024-11-22T00:47
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты, но не уточнил, считает ли он в этом же ряду удары по Крыму и новым регионам РФ, таким образом признавая их российскими.Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Комментируя выступление российского президента, Зеленский высказал мнение, что Путин неправ, говоря о том, что "применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым шагом"."Мы уже не в первый раз применяем это оружие", - написал Зеленский в своем в Telegram-канале.При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно. При этом дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Ранее власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.
https://ria.ru/20241121/britaniya-1985065713.html
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984908404.html
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украина, киев, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Луганская Народная Республика
Украина не впервые обстреляла Россию дальнобойным оружием, заявил Зеленский

Зеленский: Киев не впервые применил дальнобойное оружие для ударов по России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты, но не уточнил, считает ли он в этом же ряду удары по Крыму и новым регионам РФ, таким образом признавая их российскими.
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Комментируя выступление российского президента, Зеленский высказал мнение, что Путин неправ, говоря о том, что "применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым шагом".
"Мы уже не в первый раз применяем это оружие", - написал Зеленский в своем в Telegram-канале.
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При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно. При этом дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденЛуганская Народная Республика
 
 
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