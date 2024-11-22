Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zdorove-1985114024.html
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок - РИА Новости, 22.11.2024
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок
Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:59
2024-11-22T04:59
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957591836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae3439f512fdba8f6543c58bdcceb130.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев. "Большие физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, и как следствие - возникновение грыж межпозвоночных дисков. Это может вызвать сильные боли", - сказал он. Врач порекомендовал придерживаться умеренности и при возникновении болей ограничивать физическую активность, чтобы дать организму отдохнуть и восстановиться. При сохранении болевых ощущений в спине длительное время, по его словам, необходимо обратиться к врачу.
https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957591836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_237cabe037a0b5182e3e5669024bc41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье
Здоровье
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок

Врач Лихачев: чрезмерные физические нагрузки могут привести к грыжам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТренажерный зал
Тренажерный зал - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Тренажерный зал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев.
"Большие физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, и как следствие - возникновение грыж межпозвоночных дисков. Это может вызвать сильные боли", - сказал он.
Муку насыпают в творог - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть творог
20 ноября, 03:20
Врач порекомендовал придерживаться умеренности и при возникновении болей ограничивать физическую активность, чтобы дать организму отдохнуть и восстановиться. При сохранении болевых ощущений в спине длительное время, по его словам, необходимо обратиться к врачу.
 
Здоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала