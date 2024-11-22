https://ria.ru/20241122/zdorove-1985114024.html

Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок

Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок - РИА Новости, 22.11.2024

Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T04:59

2024-11-22T04:59

2024-11-22T04:59

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957591836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae3439f512fdba8f6543c58bdcceb130.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев. "Большие физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, и как следствие - возникновение грыж межпозвоночных дисков. Это может вызвать сильные боли", - сказал он. Врач порекомендовал придерживаться умеренности и при возникновении болей ограничивать физическую активность, чтобы дать организму отдохнуть и восстановиться. При сохранении болевых ощущений в спине длительное время, по его словам, необходимо обратиться к врачу.

https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье