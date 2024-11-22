https://ria.ru/20241122/zdorove-1985114024.html
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок - РИА Новости, 22.11.2024
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок
Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:59
2024-11-22T04:59
2024-11-22T04:59
здоровье
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев. "Большие физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, и как следствие - возникновение грыж межпозвоночных дисков. Это может вызвать сильные боли", - сказал он. Врач порекомендовал придерживаться умеренности и при возникновении болей ограничивать физическую активность, чтобы дать организму отдохнуть и восстановиться. При сохранении болевых ощущений в спине длительное время, по его словам, необходимо обратиться к врачу.
https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html
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здоровье
Врач рассказал о последствиях чрезмерных физических нагрузок
Врач Лихачев: чрезмерные физические нагрузки могут привести к грыжам
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков, как следствие - возникновению грыж и болей в спине, рассказал РИА Новости хирург, физиотерапевт Евгений Лихачев.
"Большие физические нагрузки могут привести к разрушению межпозвонковых дисков в поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, и как следствие - возникновение грыж межпозвоночных дисков. Это может вызвать сильные боли", - сказал он.
Врач порекомендовал придерживаться умеренности и при возникновении болей ограничивать физическую активность, чтобы дать организму отдохнуть и восстановиться. При сохранении болевых ощущений в спине длительное время, по его словам, необходимо обратиться к врачу.