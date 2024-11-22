https://ria.ru/20241122/zakharova-1985288332.html

Захарова пошутила про Раду и Зеленского

Захарова пошутила про Раду и Зеленского - РИА Новости, 22.11.2024

Захарова пошутила про Раду и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику Владимира Зеленского в адрес Верховной рады Украины за приостановку ее работы из-за... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:27

2024-11-22T21:27

2024-11-22T21:27

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику Владимира Зеленского в адрес Верховной рады Украины за приостановку ее работы из-за якобы угрозы российского удара, иронично указала на отсутствие "порошка бесстрашия" у парламентариев, в отличие от Зеленского. Ранее издание "Украинская правда", сославшись на источники, сообщило, что заседание в Верховной раде в Киеве в пятницу отменили, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российского удара. Кроме того, издание утверждало, что депутатов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве. Как отмечалось, следующее заседание Рады планируется уже в декабре. В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский подверг украинский парламент критике, поскольку там отказались от работы на фоне некой угрозы удара по правительственному кварталу. "Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского", - иронично прокомментировала ситуацию Захарова. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/zaharova-1985146858.html

https://ria.ru/20241122/mid-1985254042.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, верховная рада украины, ракета "орешник"