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Захарова пошутила про Раду и Зеленского - РИА Новости, 22.11.2024
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21:27 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zakharova-1985288332.html
Захарова пошутила про Раду и Зеленского
Захарова пошутила про Раду и Зеленского - РИА Новости, 22.11.2024
Захарова пошутила про Раду и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику Владимира Зеленского в адрес Верховной рады Украины за приостановку ее работы из-за... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:27
2024-11-22T21:27
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владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику Владимира Зеленского в адрес Верховной рады Украины за приостановку ее работы из-за якобы угрозы российского удара, иронично указала на отсутствие "порошка бесстрашия" у парламентариев, в отличие от Зеленского. Ранее издание "Украинская правда", сославшись на источники, сообщило, что заседание в Верховной раде в Киеве в пятницу отменили, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российского удара. Кроме того, издание утверждало, что депутатов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве. Как отмечалось, следующее заседание Рады планируется уже в декабре. В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский подверг украинский парламент критике, поскольку там отказались от работы на фоне некой угрозы удара по правительственному кварталу. "Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского", - иронично прокомментировала ситуацию Захарова. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/zaharova-1985146858.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, верховная рада украины, ракета "орешник"
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Ракета "Орешник"
Захарова пошутила про Раду и Зеленского

Захарова: у Рады нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику Владимира Зеленского в адрес Верховной рады Украины за приостановку ее работы из-за якобы угрозы российского удара, иронично указала на отсутствие "порошка бесстрашия" у парламентариев, в отличие от Зеленского.
Ранее издание "Украинская правда", сославшись на источники, сообщило, что заседание в Верховной раде в Киеве в пятницу отменили, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российского удара. Кроме того, издание утверждало, что депутатов и их семьи призвали ограничить присутствие в правительственном квартале в Киеве. Как отмечалось, следующее заседание Рады планируется уже в декабре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о дальнобойных ракетах
Вчера, 11:07
В своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ отметила, что Зеленский подверг украинский парламент критике, поскольку там отказались от работы на фоне некой угрозы удара по правительственному кварталу.
"Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского", - иронично прокомментировала ситуацию Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныРакета "Орешник"
 
 
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