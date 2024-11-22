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Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон - РИА Новости, 23.11.2024
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22:02 22.11.2024 (обновлено: 00:48 23.11.2024)
https://ria.ru/20241122/zaharova-1985291427.html
Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон
Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон - РИА Новости, 23.11.2024
Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон
Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, "накаркали", предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений, иронично... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T22:02
2024-11-23T00:48
украина
россия
брянская область
владимир зеленский
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, "накаркали", предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о проведении испытаний систем, подобных "Орешнику". Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России. "Помню, как Зеленский, (бывший министр обороны Украины Алексей - ред.) Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали", - написала Захарова. Резников в интервью газете Financial Times в июле 2023 года сообщил, что для военной промышленности мира нельзя придумать лучшего полигона, чем Украина. В октябре 2024 года Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия.
https://ria.ru/20241122/putin-1985271837.html
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
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украина, россия, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, мария захарова, киев, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мария Захарова, Киев, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон

Захарова: Зеленский накаркал превращение Украины в полигон для новых вооружений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, "накаркали", предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о проведении испытаний систем, подобных "Орешнику".
Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Путин рассказал о системе "Орешник"
Вчера, 19:47
"Помню, как Зеленский, (бывший министр обороны Украины Алексей - ред.) Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали", - написала Захарова.
Резников в интервью газете Financial Times в июле 2023 года сообщил, что для военной промышленности мира нельзя придумать лучшего полигона, чем Украина. В октябре 2024 года Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"
Вчера, 00:23
 
УкраинаРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМария ЗахароваКиевВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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