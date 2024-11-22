Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон
Захарова: Зеленский накаркал превращение Украины в полигон для новых вооружений
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, "накаркали", предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о проведении испытаний систем, подобных "Орешнику".
Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России.
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"Помню, как Зеленский, (бывший министр обороны Украины Алексей - ред.) Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали", - написала Захарова.
Резников в интервью газете Financial Times в июле 2023 года сообщил, что для военной промышленности мира нельзя придумать лучшего полигона, чем Украина. В октябре 2024 года Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия.