https://ria.ru/20241122/zaharova-1985291427.html

Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон

Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон - РИА Новости, 23.11.2024

Захарова пошутила, что в Киеве накаркали, предлагая Украину как полигон

Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, "накаркали", предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений, иронично... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T22:02

2024-11-22T22:02

2024-11-23T00:48

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, "накаркали", предлагая Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружений, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о проведении испытаний систем, подобных "Орешнику". Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России. "Помню, как Зеленский, (бывший министр обороны Украины Алексей - ред.) Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали", - написала Захарова. Резников в интервью газете Financial Times в июле 2023 года сообщил, что для военной промышленности мира нельзя придумать лучшего полигона, чем Украина. В октябре 2024 года Зеленский заявил о значимости Украины в качестве полигона для испытания западного оружия.

https://ria.ru/20241122/putin-1985271837.html

https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, мария захарова, киев, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"