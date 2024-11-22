Захарова прокомментировала заявление Зеленского о дальнобойных ракетах
Захарова сравнила слова Зеленского о дальнобойных ударах с жалобой ребенка
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского, что Киев не впервые применяет дальнобойные ракеты по территории России, напоминает жалобу ребенка на наказание за разбитые окна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно. Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся: "И (президент РФ) Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не в первый раз применяем это оружие". Что-то вроде: "Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!". Зеленский не только просроченный, он ещё и пронюханный", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Ранее власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.
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