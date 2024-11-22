В Японии исключили влияние санкций США на "Сахалин-2"
Кабмин Японии: санкции США не повлияют на "Сахалин-2"
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 ноя - РИА Новости. Новые санкции США не повлияют на "Сахалин-2", проект важен для энергетической безопасности Японии, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Нам известно об объявленных США санкциях против финансовых институтов, включая Газпромбанк. Согласно заявлению США, операции Газпромбанка по "Сахалин-2" и "Сахалин Энерджи" не подпадают под санкции. Таким образом, мы считаем, что на проект "Сахалин-2" влияния не будет. Проект "Сахалин-2" является важным с точки зрения энергетической безопасности Японии. Мы приложим все силы для того, чтобы не возникало помех для обеспечения стабильной поставки энергии в Японию", - сказал генеральный секретарь правительства Японии.
СМИ: Япония ослабила антироссийские санкции
11 ноября, 11:49
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Также санкции введены против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.