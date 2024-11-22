https://ria.ru/20241122/vystavki-1985232856.html

Более восемь тысяч человек посетили выставки Химок с начала осени

Более восемь тысяч человек посетили выставки Химок с начала осени - РИА Новости, 22.11.2024

Более восемь тысяч человек посетили выставки Химок с начала осени

РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:22

2024-11-22T16:22

2024-11-22T16:22

химки (городской округ в московской области)

выставки

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(фото в почте) МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. С начала осеннего сезона выставочный комплекс "Артишок" посетили более восьми тысяч жителей и гостей городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За это время здесь организовали 13 выставок в разных направлениях искусства — живопись, фотография, творческие проекты, иммерсивная выставка и другое. Экспозицию представили в десяти разделах комплекса. Каждая экспозиция выставок уникальна — за осенний сезон здесь организовали шесть персональных выставок художников и фотографов. Представили выставку "Химки. Взгляд истории в искусстве" — где свои работы презентовал Союз художников Подмосковья. На картинах — объекты архитектуры и пейзажи Химок. Также в комплексе организовали выставку-конкурс "Типичные Химки. Семейные истории" — 24 местных художника представили 50 картин. Каждая работа отражает индивидуальный взгляд автора на повседневные ситуации, традиции и обычаи, которые существуют в семьях Химок. В числе тематических выставок — экспозиция макетов и экспонатов из музеев МКБ "Факел", НПО "Энергомаш" и "Лавочкина; а также выставка "Химки глазами искусственного интеллекта" — здесь представили картины, написанные нейросетью, интерактивные медиа экраны и проекции. Особой популярностью среди гостей пользовалась иммерсивная выставка фотографий — "Запах Родины моей". Характерная особенность выставки — эффект присутствия, гости смогли не только рассмотреть фотографии, но и почувствовать запах каждой композиции, а также погрузиться в атмосферу снимков с помощью звуков. А любителей художественных снимков порадовала выставка местных фотографов "НЕтипичные Химки. Жизнь с другого ракурса" с авторскими снимками локаций города. Сейчас в "Артишоке" проводят масштабный фестиваль школьных музеев. В одном пространстве собраны экспозиции школьных музеев Химок, которые раскрывают историю города, демонстрируют достижения военного времени, а также рассказывают о современных подвигах бойцов СВО. На стендах – более 500 экспонатов из 19 музеев школ. Юные химчане знакомятся с историей родного города в военное время, изучают значимые исторические события и узнают о подвигах героев. А по завершении фестиваля ребят ждет творческая работа — написание эссе на военную тему.

https://ria.ru/20241121/khimki-1984987803.html

https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), выставки