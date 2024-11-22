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Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии - РИА Новости, 22.11.2024
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16:12 22.11.2024 (обновлено: 18:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/volodin-1985230283.html
Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии
Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии - РИА Новости, 22.11.2024
Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии
Россия неоднократно подчеркивала, что ответ на удары ракетами США и Великобритании будет более мощным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:12
2024-11-22T18:40
россия
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вячеслав володин
госдума рф
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в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно подчеркивала, что ответ на удары ракетами США и Великобритании будет более мощным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Ракеты США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в Курской и Брянской областях. Российская Федерация неоднократно подчёркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причём более мощный", - сообщил Володин в своём Telegram-канале.Председатель Госдумы отметил, что Россия вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех стран, которые ее атакуют."(Президент РФ) Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем. В условиях, когда США и их европейские союзники используют ракеты для нанесения ударов по территории Российской Федерации, это правильный и долгожданный ответ", - подчеркнул он.Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html
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россия, сша, великобритания, вячеслав володин, госдума рф, украина, в мире, курская область, брянская область
Россия, США, Великобритания, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Украина, В мире, Курская область, Брянская область
Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии

Володин пообещал более мощный ответ на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно подчеркивала, что ответ на удары ракетами США и Великобритании будет более мощным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ракеты США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в Курской и Брянской областях. Российская Федерация неоднократно подчёркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причём более мощный", - сообщил Володин в своём Telegram-канале.
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Председатель Госдумы отметил, что Россия вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех стран, которые ее атакуют.
"(Президент РФ) Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем. В условиях, когда США и их европейские союзники используют ракеты для нанесения ударов по территории Российской Федерации, это правильный и долгожданный ответ", - подчеркнул он.
Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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