https://ria.ru/20241122/volodin-1985230283.html

Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии

Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии - РИА Новости, 22.11.2024

Володин пригрозил мощным ответом на удары ракетами США и Британии

Россия неоднократно подчеркивала, что ответ на удары ракетами США и Великобритании будет более мощным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:12

2024-11-22T16:12

2024-11-22T18:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно подчеркивала, что ответ на удары ракетами США и Великобритании будет более мощным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Ракеты США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в Курской и Брянской областях. Российская Федерация неоднократно подчёркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причём более мощный", - сообщил Володин в своём Telegram-канале.Председатель Госдумы отметил, что Россия вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех стран, которые ее атакуют."(Президент РФ) Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем. В условиях, когда США и их европейские союзники используют ракеты для нанесения ударов по территории Российской Федерации, это правильный и долгожданный ответ", - подчеркнул он.Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html

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