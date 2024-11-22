https://ria.ru/20241122/vladivostok-1985119572.html

Выживший при падении микроавтобуса во Владивостоке оказался подростком

Выживший при падении микроавтобуса во Владивостоке оказался подростком - РИА Новости, 22.11.2024

Выживший при падении микроавтобуса во Владивостоке оказался подростком

Выживший при падении микроавтобуса с высоты 12 метров во Владивостоке оказался подростком в возрасте 15 лет, вероятно, он был пассажиром, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:32

2024-11-22T07:32

2024-11-22T10:58

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Выживший при падении микроавтобуса с высоты 12 метров во Владивостоке оказался подростком в возрасте 15 лет, вероятно, он был пассажиром, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. Ранее надзорное ведомство сообщило, что днем 21 ноября мужчина-водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине съехал с косогора на Орлиной сопке в центре Владивостока. Преодолев порядка 12 метров, микроавтобус упал, повредив припаркованные автомобили. Погиб пассажир, водителя госпитализировали в реанимацию, отмечало ведомство. В пятницу в прокуратуре РИА Новости сообщили, что выживший находится в коме, причины инцидента пока достоверно неизвестны. "Установлено, что в микроавтобусе находились двое граждан 1997 и 2009 года рождения. Несовершеннолетний пострадавший проходит лечение, его состояние оценивается как тяжелое. Ни у кого из находящихся в автомобиле нет права на управление транспортными средствами, автомобиль принадлежит третьему лицу, который не поручал ни одному пострадавших управление транспортом. Предварительно очевидцы сообщают, что за рулем мог находится погибший", - сказал собеседник. По его словам, кроме того, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для проведения доследственной проверки по признакам преступления по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть, либо гибель двух и более лиц".

https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html

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происшествия, владивосток, россия