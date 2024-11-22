https://ria.ru/20241122/vertolet-1985114538.html

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.11.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронетехнике противника в курском приграничье, авианаводчик доложил об уничтожении целей,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:11

2024-11-22T05:11

2024-11-22T05:11

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронетехнике противника в курском приграничье, авианаводчик доложил об уничтожении целей, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после ракетных выстрелов они выполнили противоракетный маневр, отбросили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены, рассказали в ведомстве. Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик выполнения боевой задачи. На нем показано, как вертолет готовят к вылету и загружают ракеты в пусковой устройство. Также демонстрируются взлет винтокрылой машины и выход в точку нанесения удара. Ракетный залп с кабрирования показан с различных ракурсов.

https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html

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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины